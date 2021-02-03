شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يؤدى تدريبات قوية لاستعادة فورمته بالنادى الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى رامى ربيعة، تدريبات قوية داخل صالة الألعاب الرياضية "الچيم"، بعد بقاءه فى النادى الأهلى وتعثر انتقاله لفريق المقاولون العرب، ساعيا لاستعادة لياقته ومستواه للانضمام لصفوف الفريق بعد العودة من قطر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر ربيعة، عبر ستورى حسابه على انستجرام، فيديو له من أداء تمارين اللياقة البدنية داخل "الچيم"، دون التعليق بأى شيء.





ويخوض رامى ربيعة، تحدياً جديداً خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة الثقة مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء، وذلك بعد قراره الأخير باستبعاد اللاعب من الحسابات الفنية والموافقة على رحيله عن الفريق، ورغم تلقى ربيعة عرضاً من النادى الإسماعيلى للرحيل على سبيل الإعارة، رفض اللاعب الخروج من القلعة الحمراء، مقرراً البقاء ومتحدياً الجميع للبحث عن فرصة للمشاركة.





ولم تسعف الدقائق الأخيرة فى الميركاتو الشتوي، مدافع القلعة الحمراء، أن يتم اتفاقه مع المقاولون العرب ليتم قيده فى ذئاب الجبل قبل غلقط باب القيد، لذلك أصبح ربيعة مجبراً على خوض التحدى حتى نهاية الموسم فى القلعة الحمراء لاستعادة مكانه الأساسى فى خط الدفاع الأحمر.

مهمة رامى ربيعة لن تكون سهلة خاصة مع تألق بدر بانون وعودة سعد سمير بالإضافة لتألق أيمن أشرف ووجود ياسر إبراهيم أيضاً، وهو ما يجعل مركز الدفاع مزدحم للغاية فى القلعة الحمراء، وما يدعم حظوظ اللاعب هو أنه يجيد أيضاً اللعب فى وسط الملعب وعلى الرغم من تألق ديانج والسولية وحمدى فتحي، إلا أنه قد يحصل على فرصة مع تلاحم المباريات فى الفترة المقبلة.

ورفض رامى ربيعة السفر مع بعثة الأهلى إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية بعد علمه بقرار موسيمانى وتأكده من عدم مشاركته مع الفريق، ليقرر البقاء فى القاهرة ليتفرغ إلى تدريباته بشكل أكبر من أجل تحسين مستواه والعودة بشكل أقوى إلى صفوف الفريق.