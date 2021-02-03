شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود وادى يفتتح أهدافه مع بيراميدز بقذيفة مدوية فى مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز في أحراز هدف التقدم لفريقه بقديفة مدوية فى مرمى إنبى في الدقيقة 6 من الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إيريك تراوري - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي

بينما أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه كالتالى محمود جاد - زياد بوغطاس - مصطفي عادل - رامى صبرى - كريم فؤاد - محمد مرسى - مصطفى شلبي - صلاح ريكو - أحمد العجوز - جون أوبوكا - دينو بيتر.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما خاض 8 مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم تسعة أهداف.