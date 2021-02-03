شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته بمشاركة مروان و الجزيرى استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة ، وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء أمس أمام غزل المحلة تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم لتفادي الارهاق والاجهاد على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

وخسر فريق الزمالك امام غزل المحلة في الجولة الـ 11 للدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف ، والهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 في المركز الـ 10 في جدول الترتيب.

وأنتظم الثنائي الجديد مروان حمدي وسيف الدين الجزيري المنضمان حديثا لنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا وشارك الثنائي في المران الجماعي بشكل كامل تحت قيادة جايمي باتشيكو لتتأكد جاهزيتهما لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة ببطولة الدوري، فيما غاب أشرف بن شرقى بداعى الحصول على راحة منعا للإجهاد، فى الوقت الذى أدى فيه فرجانى ساسى التدريبات رغم تغيبه عن المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.