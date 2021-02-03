شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يتأثر الزمالك بالسقوط أمام غزل بالمحلة بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الزمالك هزيمة مريرة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير (2-1) في مباراة الجولة 11 في الدوري المصري الممتاز ليفقد أماله في التتويج بلقب الدوري دون تلقي هزائم بعد أن خاض 9 لقاءات بلا خسارة، وكان الفريق الأبيض يُنافس الأهلي على عدم تلقي الخسائر في بطولة الدوري، حيث يمني كلا الفريقين النفس بإكمال المسابقة حتى نهايته دون هزائم مع التتويج بالبطولة.

ويأمل الزمالك في تجاوز أحزانه في المباراة التالية بالفوز على الاتحاد السكندري من أجل رفع رصيده إلى 26 نقطة في القمة وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: من المستفيد من خسارة الزمالك أمام غزل المحلة ؟

ج: يعد فريق الأهلى هو المستفيد الأول من تعثر الفارس الأبيض في ظل صراع قطبى الكرة المصرية على قمة الدوري ، ثم يأتي فريق بيراميدز ثانياً والذى رغم فقدانه نقاط كثيرة إلا أنه يبقى منافساً للأحمر والأبيض على لقب الدوري هذا الموسم.

س: ماهو ترتيب الاهلى والزمالك في جدول الدوري ؟

ج: الزمالك في المركز الأول بجدول الدوري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف وله لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، فيما حل الأهلى ثانياً برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى ثلاث مباريات أمام وادى دجلة والبنك الأهلى وبيراميدز ولم يخسر ولديه لقاء مؤجل مع الزمالك، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 4.

س: كيف أثرت هزيمة الزمالك على قمة الدوري ؟

ج: رغم أن الاهلى يتواجد حالياً بالمركز الثانى بجدول الدوري إلا أن الزمالك لعب مباراة أكبر وفى حالة فوز المارد الأحمر بمبارياته عقب عودته من كأس العالم للأندية سوف يصبح في الصدارة بفارق نقطة عن الفارس الأبيض الذى تنازل عن لقب الأقوى دفاعاً لصالح غريمه الاهلى بعد ثنائية المحلة.

س: ماذا قال باتشيكو عن خسارة الزمالك أمام الفلاحين ؟

ج: أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع الفرق معرضة للخسارة لأن هذه هي كرة القدم، قائلا: "قدمنا مباراة متوازنة طوال أحداثها، وهدف غزل المحلة غير متوقع على الإطلاق".

وتابع باتشيكو: "صنعنا العديد من الفرص التهديفية وتواجدنا في وسط ملعب المنافس حتى بعد تعرض فرجاني ساسي للطرد وكان باستطاعة اللاعبين احراز هدفين وثلاثة من عدة فرص ولكن هذا لم يحدث، إلا أنهم قدموا ما عليهم".

وشدد باتشيكو على إن الزمالك كان يعانى من مشكلة في الفاعلية داخل منطقة الجزاء، ولعبنا بثلاثة مدافعين لزيادة الفاعلية الهجومية، وخلقنا خطورة كبيرة جدا دون استثمارها وترجمتها لأهداف.

واختتم باتشيكو تصريحاته بأنه كانت هناك تعليمات لأبو الفتوح وزيزو بإرسال الكرات العرضية، ولا شك في أن النقص العددي أثر على الحالة البدنية للاعبين وفقدنا التركيز في النهاية لذلك استقبلنا الهدف الثاني.

س: هل قرر مجلس الزمالك فرض عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من المحلة ؟

ج: كشف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، أنه لا يوجد عقوبات مالية على لاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام الفلاحين وأن الفريق يسير بشكل منتظم خلال الفترة الماضية وفاز بكثير من المباريات.

س: ماهو أول قرار لباتشيكو بعد خسارة الزمالك ؟

ج: قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بملعب النادي بدون راحة عقب الخسارة من المحلة وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

س: ماهى تداعيات خسارة الزمالك من المحلة ؟

ج :باتشيكو سيجري تعديلات على التشكيل أبرزها الاستعانة بأحد الثنائي مروان حمدي وسيف الجزيري لقيادة الهجوم أمام الاتحاد السكندري.