شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: الأهلي صاحب خبرات قادرة على تخطي الدحيل.. ودور خاص لـ الحاوي وسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن النادي الأهلي لديه دوافع قوية تتماشي مع بطولة كأس العالم للأندية، والتي تعتبر أقوى بطولة على مستوى الأندية قاريا، مضيفا أن الأهلي لديه خبرات كبيرة سواء على مستوى الإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب الذي تواجد مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية، وهذا يعتبر مرجعا للاعبين والجهاز الفني، كما يتواجد بعض أعضاء مجلس الإدارة مثل خالد مرتجي وخالد الدرندلي وذلك سيساعد الأهلي كثيرا من حيث التنظيم أو الحذر الذي تحتاجه بعض الفرق في بطولة قوية وكبيرة مثل كاس العالم للأندية.

وقال البدري في تصريحات صحفية انه ايضا يوجد في الاهلي بعض اللاعبين مثل وليد سليمان وسعد سمير تواجدا من قبل في هذه البطولة ولهم دور كبير مع اللاعبيين من حيث التاهيل النفسي والمعنوي، رغم أن موقف وليد سليمان فى كأس العالم للأندية واضح و لن يشارك في الملعب.

وتابع البدري أن البطولة هامة جدا للنادي الأهلي وتعتبر مباراة الدحيل هي التعبير الحقيقي عن حجم واسم الاهلي افريقيا وعربيا واتمني فوز الاهلي ووصوله الي ابعد مكان في البطولة . مضيفا انه يعرف احساس الفوز في مثل هذه البطولات حيث انني شاركت مع النادي الاهلي ثلاثة مرات في كاس العالم للاندية سواء كمدرب عام او مدير فني واتمني كل التوفيق النادي الاهلي.