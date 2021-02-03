شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: الأهلي صاحب خبرات قادرة على تخطي الدحيل.. ودور خاص لـ الحاوي وسعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن النادي الأهلي لديه دوافع قوية تتماشي مع بطولة كأس العالم للأندية، والتي تعتبر أقوى بطولة على مستوى الأندية قاريا، مضيفا أن الأهلي لديه خبرات كبيرة سواء على مستوى الإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب الذي تواجد مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية، وهذا يعتبر مرجعا للاعبين والجهاز الفني، كما يتواجد بعض أعضاء مجلس الإدارة مثل خالد مرتجي وخالد الدرندلي وذلك سيساعد الأهلي كثيرا من حيث التنظيم أو الحذر الذي تحتاجه بعض الفرق في بطولة قوية وكبيرة مثل كاس العالم للأندية.
وتابع البدري أن البطولة هامة جدا للنادي الأهلي وتعتبر مباراة الدحيل هي التعبير الحقيقي عن حجم واسم الاهلي افريقيا وعربيا واتمني فوز الاهلي ووصوله الي ابعد مكان في البطولة . مضيفا انه يعرف احساس الفوز في مثل هذه البطولات حيث انني شاركت مع النادي الاهلي ثلاثة مرات في كاس العالم للاندية سواء كمدرب عام او مدير فني واتمني كل التوفيق النادي الاهلي.
ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غدا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب الزمالك في نوفمبر الماضي، حيث يلاقى بطل القارة السمراء فريق الدحيل القطرى مستضيف البطولة فى تمام الساعة السابعة والنصف.
ويسجل الأهلي ظهوره السادس في كأس العالم للأندية ليصبح أكثر أندية إفريقيا حضورا في مونديال الأندية وثاني أكثر فرق العالم حضورا في البطولة العالمية.