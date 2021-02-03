شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. شغب الجماهير يحرم المصرى البورسعيدى من حلم التتويج بالدورى فى الثمانينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرمت جماهير النادى المصرى البورسعيدى من التتويج بلقب الدورى فى موسم 1983/ 1984، بسبب اعمال الشغب التى حدثت منهم خلال مباراة فريقهم أمام الزمالك فى الأسبوع الثانى والعشرين من المسابقة.

حيث التقى فريق المصرى مع نظيره الزمالك موسم 1983-1984، فى الأسبوع الثانى والعشرين من المسابقة المحلية، وكان الفريق البورسعيدى على القمة، فى منافسة مع الأهلى والزمالك.

وفى المباراة أمام الفريق الأبيض تقدم الزمالك بهدف لنصر إبراهيم قبل النهاية بثمانى دقائق ووقعت أحداث شغب من الجماهير أدت لإلغاء المباراة واعتبار المصرى خاسراً بهدفين، مع نقل مبارياته المتبقية له فى الدورى خارج أرضه.

تأثر الفريق بنقل المباريات وخسر مبارياته، وحصل على المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك، وضاع حلم التتويج بالدورى.