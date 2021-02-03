شكرا لقرائتكم خبر عن 48 هدفا عنوان 15 مباراة جمعت الإسماعيلى وسموحة قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره سموحة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة بين الفريقين يدخلها الدراويش بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز سموحة على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة للمسابقة.

ترتيب الاسماعيلى وسموحة فى جدول الدوري

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل فى 6 وخسر لقاء وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

تاريخ مواجهات الاسماعيلى وسموحة

مواجهات الإسماعيلي وسموحة شديدة الإثارة منذ صعود الأخير للممتاز موسم 2010/2011، حيث شهدت المواجهات الـ15 السابقة، تسجيل 48 هدفا.

فاز الإسماعيلي في أول موسم ذهابا وإيابا 3/2، ثم 4/2، وكررها الموسم قبل الماضي 2/1، و1/0، وحقق الدراويش 7 انتصارات، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل منها تعادل وحيد سلبى.

سجل الإسماعيلي 26 هدفا ويتصدر قائمة هدافيه كل من أحمد على كامل، وإيمانويل بناهيني، كالديرون برصيد 3 أهداف، يليهم حسنى عبدربه هدفين.

بينما سجل سموحة 22 هدفا يتقدمهم صامويل أفوام، وحسام باولو برصيد 3 أهداف، يليهما جودين أترام هدفين.

تم احتساب 4 ضربات مناصفة بين الفريقين، تم تسجيلها بنجاح وأهدر إسلام جمال لاعب سموحة الركلة الخامسة، وإشهار البطاقة الحمراء في5 مناسبات

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل شيلونجو للإسماعيلى وتعادل إبراهيم أبو اليزيد لسموحة بهدف فى مرماه فى اللقاء الذى أقيم بالجولة 14 للمسابقة فى 18 يناير2020 على ستاد المكس

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للاسماعيلى عبد الرحمن مجدى وسجل لسموحة رجب نبيل فى الاسبوع 31 للمسابقة والتى أقيمت فى 2 أكتوبر 2020 على ستاد الاسماعيلية.

الظهور الاول ليوفيتش وسامى يفتش عن الفوز الثالث فى المسابقة

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للبوسنى دراجان يوفيتش مديراً فنياً للإسماعيلى ويسعى لترك انطباع جيد في أول ظهور له مع الدراويش ضمن خطة تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة ، في المقابل يسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لإستغلال التدعيمات الشتوية لتحقيق الفوز الثالث في المسابقة للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري.

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام سموحة

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام سموحة مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".

التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".