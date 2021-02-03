شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..رباعية الاتحاد السكندرى فى شباك مصر المقاصة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى تحقيق فوز ساحق على مضيفه مصر المقاصة برباعية دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف زعيم الثغر كل من روماريو ويليامز فى الدقيقة 19 وأضاف محمد الصباحى الهدف الثانى فى الدقيقة 48 ثم سجل رزاق سيسيه الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقة 75 والدقيقة 87.

بهذا الفوز يرتقى الاتحاد السكندرى للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند المركز الثامن برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في لقاء وخسر5 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

وبذلك يعود سيد البلد لسكة الانتصارات بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد فى أخر ظهور له بالمسابقة بالجولة السابعة بينما يتلقى المقاصة الهزيمة الثانية على التوالى وبرباعية أيضاً بعدما خسر من الزمالك 4-1 فى الجولة السابقة للدوري.

بدأت المباراة بسجال بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب، وشهدت الدقيقة الثامنة توغل روماريو ويليامز داخل منطقة الجزاء بمهارة وراوغ أكثر من مدافع ولكن نجح مدافعو المقاصة في قطع الكرة وتشتيتها بعيداً عن منطقة الخطورة.

وفى الدقيقة 19 محمد الصباحي استلم الكرة على يسار منطقة الجزاء ثم مرر الكرة لروماريو ويليامز الخالي من الرقابة أمام المرمى فسدد الأخير الكرة بقوة لتصطدم بالحارس محمود حمدي وتسكن الشباك ويقرر الحكم الغاء الهدف بداعى التسلل قبل أن يتم الرجوع لتقنية الفيديو التى أقرت بصحة الهدف.

وفى الدقيقة 24 أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع مع مطالبة لاعبو المقاصة بوجود ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على المنافس ، بعد رجوع حكم اللقاء أحمد العدوي لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على أحمد حجي من داخل منطقة الجزاء ، باسم مرسي سدد الكرة من نقطة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب لينتهى الشوط الاول بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد.

ومع إنطلاق الشوط الثانى وتحديداً فى الدقيقة 48 استلم روماريو ويليامز الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية انقض عليها محمد الصباحي بتحرك أكثر من رائع أمام المرمى وسددها قبل المدافع داخل الشباك ليعلن تسجيل الهدف الثانى لزعيم الثغر.

وفى الدقيقة 75 مرر سيسيه الكرة لعمار حمدي داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليمررها عمار حمدي مجدداً بكعب القدم لسيسيه داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة زاحفة على يسار الحارس محمود حمدي معلنة الهدف الثالث لزعيم الثغر ، وفى الدقيقة 87 استلم رزاق سيسيه تمريرة بينية من اللاعب أحمد راشد خلف المدافعين ثم راوغ الحارس محمود حمدي ببراعة وسدد الكرة في المرمى الخالي ليضيف الهدف الرابع للإتحاد والثانى له ليطلق الحكم صافرته معلناً فوز زعيم الثغر برباعية دون رد.

وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :"حراسة المرمى: محمود حمدي ، الدفاع: محمد دسوقي وأسامة العزب وأحمد متعب وأحمد صبيحة ، خط الوسط: خالد أوتشو وعبد الله مجدي ومحمد عادل "أمو" وشميلس بيكلي ، الهجوم: باسم مرسي وباولن فوافى"

وبدأ الاتحاد السكندرى اللقاء بتشكيل مكون من :"حراسة المرمى: محمد صبحى ، خط الدفاع: داميون لوى – كريم الديب – مروان عطية – السيد سالم، خط الوسط: خالد الغندور - عبد الغنى محمد – عمار حمدى – محمد الصباحى – أحمد حجى ،خط الهجوم: روماريو".

أهداف الاتحاد السكندرى فى مصر المقاصة