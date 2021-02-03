شكرا لقرائتكم خبر عن روماريو وعمار حمدى يقودان الاتحاد السكندرى فى مواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، قائمة زعيم الثغر، التى تواجه مصر المقاصة، فى المباراة المقرر انطلاقها فى تمام الثانية والنصف، عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاءت اختيارات العميد كالتالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: داميون لوى – كريم الديب – مروان عطية – السيد سالم.

خط الوسط: خالد الغندور - عبد الغنى محمد – عمار حمدى – محمد الصباحى – أحمد حجى.

خط الهجوم: روماريو

فيما يجلس على دكة البدلاء: صبحى سليمان، مروان النجار، إيمانويل أوكوى، هشام صلاح، حسام عاشور، رزاق سيسيه، خالد قمر، أحمد راشد، صبرى رحيل.



تشكيل سيد البلد

وكان إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاصة، أعلن تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر انطلاقها فى تمام الثانية والنصف، وجاء تشكيل المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: محمود حمدى.

الدفاع: محمد دسوقى وأسامة العزب وأحمد متعب وأحمد صبيحة.

خط الوسط: خالد أوتشو وعبد الله مجدى ومحمد عادل "أمو" وشميلس بيكلى.

الهجوم: باسم مرسى وباولن فوافى.