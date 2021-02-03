محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري، أنه بدأ التحدي الجديد مع فريقه، مشيراً إلى أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "التحدي الجديد بدأ مع نادي الاتحاد، وفترتي مع الأهلي كانت جيدة، ونادي الاتحاد نادي كبير ولديه جمهور، وسنحاول أن ننجح خلال الفترة القادمة، ولدينا مباريات قادمة مهمة، وسنغلق صفحة المقاصة من الغد ونستعد للمباريات القادمة".

وبسؤاله عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، قال عاشور: "أتمنى التوفيق للأهلي في كأس العالم للأندية، ولا يوجد مباراة يلعبها الأهلي وتكون سهلة أبداً، وأنا على تواصل بجميع اللاعبين، والنادي الأهلي هو النادي الذي أشجعه".

جدير بالذكر أن الأهلي يخوض أول مباراة له في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطري، غدا الخميس.