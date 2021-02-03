البدري: هناك عوامل ستساعد الأهلي في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن هناك عومل كثيرة ستساعد الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويفتتح الأهلي بطل أفريقيا مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري مساء الخميس المقبل.

وقال حسام البدري في تصريحات صحفية "الأهلي لديه دوافع قوية ودوافع تتماشى مع البطولة والتي تعتبر اقوي بطولة علي مستوي الاندية قاريا".

وواصل "الأهلي لديه خبرات كبيرة سواء علي مستوي الادارة الحالية برئاسة محمود الخطيب الذي تواجد مع الأهلي من قبل في المونديال وهذا يعتبر مرجع للاعبيين او الجهاز الفني وذلك سيساعد الأهلي كثيرا".

وأضاف "يوجد بعض اللاعبين مثل وليد سليمان وسعد سمير الذان تواجدا من قبل في المونديال وبالتأكيد سيكون لهما دور كبير مع اللاعبيين من حيث التأهيل النفسي والمعنوي بالرغم انه بشكل كبير لن يشاركا في الملعب".

وأكمل "البطولة هامة جدا للنادي الأهلي وتعتبر مباراة الدحيل هي التعبير الحقيقي عن حجم واسم الأهلي افريقيا وعربيا واتمني فوز الاهلي ووصوله الي ابعد مكان في البطولة".

واختتم "أعرف احساس الفوز في مثل هذه البطولات حيث انني شاركت مع الأهلي ثلاثة مرات في المونديال سواء كمدرب عام او مدير فني واتمنى كل التوفيق النادي الأهلي".