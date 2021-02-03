الاتحاد يكتسح المقاصة في عودة للدوري بعد غياب 20 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

عاد نادي الاتحاد السكندري للمشاركة في مباريات دوري We المصري، ليحقق فوزًا كاسحًا على مصر المقاصة بأربعة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من المسابقة.

ونجح روماريو ويليامز في تسجيل الهدف الأول للاتحاد بعد مرور 19 دقيقة بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية حولها محمد الصباحي الذي انطلق من الجانب الأيسر، ليسدد الجامايكي الكرة في شباك المقاصة.

وحصل مصر المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 26 من اللقاء بسبب وجود لمسة يد على أحمد حجي لاعب الاتحاد، ليقرر باسم مرسي تصويبها في أول ظهور له مع المقاصة ولكن تسديدته ذهبت بجوار القائم الأيمن للحارس محمد صبحي.

وضاعف الصباحي من تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة 46 من اللقاء بعدما تلقى تمريرة أرضية من روماريو داخل منطقة الجزاء، ليسددها في شباك المقاصة معلنًا هدف ثانِ للضيوف.

وجاءت الدقيقة 75 بهدف ثالث رائع للاتحاد بعدما تلاعب عمار حمدي بدفاع الاتحاد ليمرر كرة بالكعب إلى رزاق سيسيه الذي اخترق منطقة الجزاء متلاعبًا ببقية المدافعين قبل أن يصوب كرة أرضية في الشباك.

وعاد سيسيه للظهور من جديد بتسجيل هدف رابع للاتحاد في الدقيقة 85 من المواجهة بعد كرة خلف الدفاع ليتسلمها وينفرد بالحارس قبل أن يتلاعب به ويسدد الكرة في الشباك الخالية.

وكان الاتحاد قد غاب عن الظهور في مباريات الدوري بسبب كثرة إصابات لاعبيه بفيروس كورونا، حيث كانت آخر مواجهة له أمام الجونة منتصف يناير الماضي.

وبهذه النتيجة يكون رصيد الاتحاد قد ارتفع إلى النقطة 11 ليحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 13 نقطة في المرتبة الثامنة.