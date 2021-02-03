تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي.. رمضان بديلًا.. ووادي في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة انبي على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل جلوس رمضان صبحي على مقاعد البدلاء، بينما يقود محمود وادي هجوم الفريق.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إيريك تراوري - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة.

خط الهجوم: محمود وادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "أحمد الشناوي - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم حسن - أسامة جلال - رمضان صبحي - دييجو رولان - أحمد توفيق".

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المرتبة السابعة برصيد 13 نقطة.