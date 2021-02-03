ميسي يستعد لاتخاذ خطوة ضد خماسي برشلونة المشتبه بهم في تسريب عقده الفرعوني

قرر قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب تفاصيل عقده الفرعوني مع النادي الكتالوني.

وكانت صحيفة “إل موندو” الإسبانية، قد نشرت تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميسي وبرشلونة، الذي ينص على تقاضي النجم الأرجنتيني نحو 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد أكدت مصادر مقربة من محيط اللاعب؛ أن ميسي سيقوم برفع دعوى قضائية ضد خمسة أشخاص، الذين يُعتقد أن أحدهم قام بتسريب العقد، وهو ما يعتبر جريمة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن الأشخاص الخمسة هم، رئيس برشلونة السابق “جوسيب ماريا بارتوميو”، الرئيس المؤقت “كارليس توسكيتس”، نائب الرئيس السابق “جوردي ميستري”، الرئيس التنفيذي “أوسكار جراو”، ورئيس الخدمات القانونية “رومان جوميز بونتي”.

وأفادت السبورت، أن هؤلاء فقط داخل جدران برشلونة الذين لديهم تفاصيل العقد كاملة. وكان النادي قد بدأ أيضًا تحقيقًا داخليًا حول مسألة تسريب العقد، وأكد أنه سيتخذ إجراءات مع المتورطين.

وطالت اتهامات عديدة رئيس برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو بتسريب العقد من أجل تشويه صورة ميسي، في أعقاب الأزمة الكبرى التي نشبت خلال الشهور الماضية بين النجم الأرجنتيني وبين إدارة النادي الكتالوني، والتي دفعت المجلس للاستقالة مجبرًا.