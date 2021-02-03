سوق الانتقالات | لاتسيو يتعاقد مع حفيد الزعيم الفاشي موسوليني

أعلن نادي لاتسيو، الأربعاء، تعاقده مع اللاعب رومانو فلوريني موسوليني، حفيد الزعيم الفاشي السابق بينيتو موسوليني، والتحاقه بفريق تحت 19 سنة.

وبحسب بيان نادي العاصمة الإيطالية، فإن رومانو موسوليني سيرتدي قميص النادي ويبدأ بالمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة، وسيشغل مركز الظهير الأيمن.

وقال ماورو بيانشيسي، المدير الفني لفريق لاتسيو تحت 19 سنة، لصحيفة “Repubblica” الإيطالية: “لم أتحدث أبدًا مع والديه، والشيء الوحيد الذي يهم هو ما إذا كان اللاعب يستحق اللعب، لا شيء آخر”.

من جهته نفى رومانو موسوليني في تصريحه لأحد الوكالات الإخبارية الإيطالية، أن يكون لديه أي طموح سياسي أو رغبة في الاندماج في أي خيارات سياسية، رغم أن ولادته كانت عضوة برلمانية سابقة.

ويمتلك لاتسيو تاريخ طويل يربطه بموسوليني والفاشية، إذ أن النادي كان مدعومًا في السابق من الحزب الفاشي، تحديدًا الجنرال جورجيو فاكارو، الذي كان السبب في عدم دمج النادي مع جاره روما.

وسبق أن أشهر عددًا من جمهور لاتسيو في أبريل 2019، لافتة كتب عليها “الشرف لبينيتو موسوليني”، ليلقوا بعدها تحية فاشية أمام الجميع، في ساحة بيازالي لوريتو في ميلانو.

وساحة بيازالي لوريتو هي المكان الذي عُلّقت فيه جثة موسوليني بعد إعدامه عام 1945، إلى جانب صديقته كلاريتا بيتاتشي ومجموعة من القادة الفاشيين.

وحكم بينيتو موسوليني إيطاليا بين 1922 و1943، وقاد بلاده للتحالف مع ألمانيا بقيادة أدولف هتلر لخوض الحرب العالمية الثانية ضد دول الحلفاء.