الدوري الانجليزي | سولشاير: فقدنا اللقب من قبل بسبب فارق الأهداف

أعرب المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير عن سعادته الكبيرة بالانتصار الساحق الذي حققه الشياطين الحمر على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة (9-0)، مساء أمس الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، عقب المباراة: “من الرائع الحصول على مواجهة مثل تلك، عندما طرد منهم لاعب، كان الأمر يعود إلينا لتسجيل الهدف الأول، أخبرت اللاعبين بين الشوطين، بمواصلة اللعب بالنهج الصحيح والتحصل على الفرص”.

وعما إذا كانت تلك النتيجة تذكره بالفوز على إيبسويتش تاون (9-0) موسم 1994/95، قال المدرب النرويجي: “لم أفكر في الأمر، فقط نركز على التطور والتحسن واكتساب الخبرات لإيجاد مساحات مختلفة”.

وأضاف: “من الرائع أن مارسيال سجل، وكان من الممكن أن يضيف المزيد بالانفراد الذي أهدره، لسوء الحظ لم يسكن الشباك، ولكن المستوى كان جيدًا من الجميع”.

وتابع: “عليك أن تستغل الفرص في المباريات المغلقة والمفتوحة، فأنت لا تعلم ماذا سيكون العامل المحدد، نعرف أفضل من الآخرين ما يمكن لفارق الأهداف أن يفعله بعد خسارتنا الدوري بسببه من قبل”. في إشارة لموسم 2011/12، الذي فاز به مانشستر سيتي.

وواصل: “الثقة كانت من العوامل المؤثرة، ولكن الأبرز هو الكبرياء، ماسون جرينوود قدم مستوى مرعبًا، وبالنظر إلى الطرد الثاني لهم، فهذا القانون يجب أن يلغى”.

واختتم: “انتظرنا أن يقدم اللاعبون سحرهم، هذه ليلتهم للاستمتاع بها، لم نحظ كثيرًا بفرصة الاستمتاع بالشوط الثاني، واكتسبنا الكثير من الثقة بمستوى مثل هذا”.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر السيتي (لديه مباراة أقل)، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الـ12.