السوق السعودي | الدويش ينتقد تعنت اتحاد الكرة مع النصر في قضية كيم!

استغرب الناقد الرياضي، محمد الدويش، من تصريحات رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، حول موقفه من طلب إدارة نادي النصر باستبدال اللاعب المصاب الكوري الجنوبي كيم جين سو.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “ياسر المسحل يحسم الجدل قائلًا : يمكن لـ النصر تسجيل بديل مصاب وفقًا لشروط لائحة الاحتراف”.

وأضاف “الجدل ليس عن هذا فلا جدل مع نص قاطع الجدل عن تسجيل بديل خلال فترة تسجيل لا بعدها: كيف تسمح خلالها لنادٍ بتسجيل بديل غير مصاب وتمنع ناديًا من تسجيل بديل مصاب ؟”.

وكان محترف النصر كيم جين سو قد تعرض للإصابة أمام الرائد، خلال شهر ديسمبر الماضي، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بقطع كامل في وتر أكيليس، ما يعني غيابه حتى نهاية الموسم الحالي 2020-2021.

وقال رئيس اتحاد الكرة السعودي في تصريحاته الأخيرة “تغيير أي لاعب مصاب يتم حسب اشتراطات معينة منصوص عليها في لوائح الاحتراف، وأن يكون اللاعب عاطلًا، ومتى ما توفرت هذه الشروط في أي طلب من أي نادٍ لديه لاعب يعاني من إصابة طويلة لن يكون هناك أي مانع”.

جدير بالذكر أن أن إدارة النصر لم تبرم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بسبب فشلها في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.