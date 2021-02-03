النصر السعودي في خطر كبير رغم تحقيق كأس السوبر

أكد عضو الشرف السابق في النصر السعودي، سعد آل مغني، أن النادي في موقف خطر كبير للغاية، مطالبًا بعدم نسيان المشاكل الإدارية والمالية بعد تحقيق كأس السوبر السعودي.

وأصدرت محكمة التنفيذ بالرياض، أمر تنفيذ ضد نادي النصر، وأكدت على وجود عقوبات في حالة عدم التنفيذ خلال 5 أيام.

وجاء القرار كالآتي بإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال أو ما يؤول إليها، الإفصاح عن أمواله القائمة وما يرد إليه مستقبلًا، بمقدار ما يفي بالسند وحجزها.

وعلق آل مغني على القرار من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال “راجعوا تغريداتي السابقة، المهم لا ينسيكم كأس السوبر السعودي المشاكل السابقة والقادمة”.

وأضاف “الموضوع أكبر من سالفة الديون.. الديون جميع الأندية عليها ديون دائمًا وابدًا.. تغريداتي تطلع صحيحة.. النصر في خطر كبير جدًا جدًا”.