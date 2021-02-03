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النصر السعودي في خطر كبير رغم تحقيق كأس السوبر

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أكد عضو الشرف السابق في النصر السعودي، سعد آل مغني، أن النادي في موقف خطر كبير للغاية، مطالبًا بعدم نسيان المشاكل الإدارية والمالية بعد تحقيق كأس السوبر السعودي.

وأصدرت محكمة التنفيذ بالرياض، أمر تنفيذ ضد نادي النصر، وأكدت على وجود عقوبات في حالة عدم التنفيذ خلال 5 أيام.

وجاء القرار كالآتي بإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال أو ما يؤول إليها، الإفصاح عن أمواله القائمة وما يرد إليه مستقبلًا، بمقدار ما يفي بالسند وحجزها.

وعلق آل مغني على القرار من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال “راجعوا تغريداتي السابقة، المهم لا ينسيكم كأس السوبر السعودي المشاكل السابقة والقادمة”.

وأضاف “الموضوع أكبر من سالفة الديون.. الديون جميع الأندية عليها ديون دائمًا وابدًا.. تغريداتي تطلع صحيحة.. النصر في خطر كبير جدًا جدًا”.

سعد آل مغني طالب بعدم نسيان هذه المشاكل بعد تحقيق كأس السوبر السعودي – صور موقع Al Nassr

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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