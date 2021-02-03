السوق السعودي | عرض ضخم من الهلال لضم مهاجم الاهلي السابق

كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة الهلال السعودي قدمت عرضًا جديدًا لمهاجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس، الذي يلعب حاليًا في صفوف طرابزون سبور التركي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “الصباح” التركية فإن الهلال يريد ضم مهاجم الاهلي السعودي السابق خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي، الذي سينتهي يوم 7 فبراير المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الهلال قدم عرضًا من قبل بقيمة سبعة ملايين يورو، تمت الموافقة عليه من جانب النادي التركي، لكن مجلس الهلال تراجع بعدما اشترط النادي التركي إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت الصحيفة بأن الهلال أعاد هذه الأيام المفاوضات من جديد ورفع من قيمة عرضه ليصل إلى تسعة ملايين يورو، وينتظر رد النادي التركي.
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