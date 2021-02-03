صفقات الهلال | الشباب يصدم الإدارة الهلالية بشرط صعب لاتمام بيع الحمدان

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الشباب وافقت على التفاوض مع نظيرتها في الهلال، لشراء المدة المتبقية من عقد المهاجم عبدالله الحمدان.

وأشارت إلى أن إدارة الهلال تتفاوض حاليًا مع الشبابيين من أجل شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان، وانتقال اللاعب في الميركاتو الشتاء الجاري، دون الأنتظار حتى نهاية الموسم.

وكان الهلال قد ضم عبدالله الحمدان في صفقة مدته 5 مواسم، تبدأ من الموسم القادم 2021-2022، وتؤكد المصادر أن الشباب يريد بيع الـ6 أشهر المتبقية من عقد الحمدان، مقابل انتقال صالح الشهري للشباب، بعدما رفضت إدارة الزعيم مبادلة الحمدان باللاعب عبدالله العليان.

ويحتل الشباب صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.