صفقات الهلال | هل تعثرت صفقة انتقال تيكسيرا بسبب الجمهور؟

فجر الإعلامي السعودي، وليد الصيعري، مفاجأة غير متوقعة تتعلق بالجناح البرازيلي أليكس تيكسيرا، الذي يسعى نادي الهلال للتعاقد معه خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال الصيعري من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “رغبة جماهير الهلال في ضم اللاعب، جعلته يبالغ في رفع قيمته المالية، مما يقرب الصفقة من الفشل”.

وأضاف “النصر كان قد اتفق مع تيكسيرا سابقًا، ولولا الرخصة المالية، لكان اللاعب يدافع عن شعار العالمي، في نهائي كأس السوبر أمام الهلال”.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، فإن الهلال ينتظر رد اللاعب البرازيلي على العرض الأخير، أملًا في حسم الصفقة قبل إغلاق باب الانتقالات يوم الأحد المقبل.

وقال مصدر هلالي “أرسلنا عرضنا الأخير والنهائي إلى اللاعب وننتظر الرد منه، وفي حال الموافقة سنتعاقد معه، أما إذا طالب بمبلغ إضافي، فسنوقف المفاوضات، لأننا على قناعة أننا قدمنا العرض المناسب ولن ندخل في مزايدات”.

وأوضح “عُرض علينا في الفترة الماضية أكثر من 50 لاعبًا، معظمهم لا يتناسبون مع مستوى الفريق ولا يحققون تطلعات الجهاز الفني، لكن لدينا بدلاء للاعب البرازيلي في حال لم تتم الصفقة، وبدأنا معهم مفاوضات مبدئية”.

وكان تيكسيرا قد انتهى عقده مع جيانغسو سونينغ الصيني 31 ديسمبر الماضي، وظهر اللاعب بشكل رائع في الموسم المنصرم، وقاد فريقه جيانغسو سونينغ لتحقيق بطولة الدوري الصيني، وفشل الهلال في ضم تيكسيرا الصيف الماضي، وذكرت مصادر أن الزعيم سيحاول من جديد الحصول على الجناح البرازيلي.

ويبلغ الجناح البرازيلي من العمر 31 عامًا، وحقق خلال مسيرته الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.