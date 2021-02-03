راموس يعود لتدريبات ريال مدريد وأتلتيكو يعلن إصابة فيليكس بفيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد القائد سيرجيو راموس إلى التدريب الكامل مع ريال مدريد للمرة الأولى اليوم الأربعاء بعد غياب أكثر من أسبوعين بسبب إصابة في الركبة ليرفع معنويات حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل مواجهة هويسكا يوم السبت.

ولم يلعب راموس مع ريال مدريد منذ الهزيمة 2-1 أمام أتليتيك بيلباو في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الاسبانية في 14 يناير كانون الثاني وعانى الفريق كثيراً في غيابه.



وخرج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الثالثة الشهر الماضي بينما تجرع هزيمة مفاجئة 2-1 يوم السبت الماضي على ملعبه أمام ليفانتي بعد طرد قلب الدفاع إيدر ميليتاو عقب تسع دقائق.



وبهذه الهزيمة تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث خلف برشلونة بفارق عشر نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر.



ولم يحسم راموس البالغ من العمر 34 عاما مستقبله بعد مع ريال مدريد حيث يتبقى له أقل من خمسة أشهر على نهاية عقده مع النادي الذي قضى فيه آخر 16 عاماً.



وقاد المدرب زين الدين زيدان المران لليوم الثاني على التوالي بعد عودته للعمل لأول مرة يوم الثلاثاء عقب غياب لفترة قصيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا.



فيليكس مصاب بفيروس كورونا



أعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس بفيروس كورونا المستجد.



وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.



يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة الثاني.



ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الإثنين.



وانضم فيليكس المنتقل بصفقة قياسية إلى صفوف اتلتيكو قادماً من بنفيكا مقابل 125 مليون يورو، إلى زميليه البلجيكي يانيك كاراسكو فيريرا وماريو هرموسو اللذين أصيبا بكوفيد-19 الأسبوع الماضي ولم يشاركا في فوز فريقهما على قادش 4-2 الأحد الماضي في الدوري المحلي.

المصدر: وكالات



وتألق فيليكس بشكل لافت هذا الموسم وسجل 6 أهداف في صفوف فريقه بالدوري.

