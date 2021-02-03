الامارات | تصريحات منحازة ضد النساء من رئيس اللجنة المنظمة لـ"أولمبياد طوكيو"

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات منحازة ضد النساء من رئيس اللجنة المنظمة لـ"أولمبياد طوكيو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدلى رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد يوشيرو موري بتصريحات منحازة ضد المرأة، معتبرا ان النساء يجعلن الاجتماعات تطول "لصعوبتهن" على التحدث بايجاز. وبحسب يومية "أساهي شيمبون"، قال موري (83 عاما)، رئيس الوزراء السابق المعروف بزلاته العامة إن "اجتماعات مجلس الإدارة التي تضم الكثير من النساء تأخذ وقتا طويلا".

وتابع "عندما ترفع عدد النساء في الهيئة التنفيذية، يواجهن صعوبة في الانتهاء إذا لم يتم تقييد وقتهن إلى حدّ معيّن، وهذا مزعج"، فيما اضافت الصحيفة أن بعض أعضاء مجلس الادارة ردّوا بالضحك على تعليقات موري.

وبينما تحتل اليابان مراكز الصدارة في مجموعة من المؤشرات العالمية، تتخلف باستمرار عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تحتل المركز 121 من بين 153 دولة بحسب استطلاع حول الفجوة بين الجنسين صادر عام 2020 عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية العام الماضي عن رغبتها بتوظيف 40% من النساء في مجلس الادارة، لكن حتى نوفمبر الماضي، تواجدت خمس نساء فقط من أصل 24 عضوا. وأضاف موري في اجتماع اليوم، والذي كان مفتوحا أمام وسائل الإعلام "لدينا نحو سبع نساء في اللجنة المنظمة، لكن الجميع يعرف موقعه". ولم تعلق اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 على تصريحات موري.

وتتزايد حدّة التكهنات حول إمكانية تأجيل جديد أو الغاء الالعاب بسبب تداعيات فيروس كورونا، برغم اصرار المنظمين على اقامتها "مهما تطوّر الفيروس". وفي ديسمبر الماضي أجّلت الحكومة اليابانية مشروعا مقررا منذ نحو عقدين، يهدف إلى تشغيل ما لا يقلّ عن 30% من النساء في مراكز قيادية مع انتهاء العام 2020.

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