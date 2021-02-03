الامارات | بالفيديو: كيف استقبل رونالدو قرار بيرلو باستبداله خلال مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: كيف استقبل رونالدو قرار بيرلو باستبداله خلال مباراة يوفنتوس وانتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدمة كبيرة بدت واضحة على ملامح وجهه أثناء قرار مدرب يوفنتوس الإيطالي أندريا بيرلو باستبداله خلال مباراة "السيدة العجوز" أمام انتر ميلان في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا التي انتهت لمصلحة اليوفي 2-1.

وخرج رونالدو (35 عاماً) من الملعب مستاء من القرار عند الدقيقة 75 من المباراة التي شهدت تألقه بشكل ملفت خصوصاً أنه سجا هدفي الفوز، الأول من ضربة جزاء نفذها ببراعة، والثاني من كرة خطفها من المدافع وسدد في الشباك.

وكشفت الكاميرات بأن رونالدو تبادل بعض الكلمات مع بيرلو قبل جلوسه في مقعده على دكة البدلاء، في وقت برر المدرب الإيطالي قراره بأن لدى يوفنتوس مباريات مهمة لاحقاً ومن الضروري منح الفريق فرصة التقاط أنفاسه.

ويستقبل يوفنتوس نظيره انتر ميلان في مواجهة الإياب الثلاثاء المقبل لتحديد المتأهل إلى النهائي.

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