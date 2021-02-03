الامارات | استاد هزاع يستضيف مباراة السلام الأولى بين العين ومكابي حيفا

شكرا لقرائتكم خبر عن استاد هزاع يستضيف مباراة السلام الأولى بين العين ومكابي حيفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ناديا العين ومكابي حيفا الإسرائيلي، مساء اليوم، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الناديين، عبر تقنية الاجتماعات المرئية (عن بعد)، وجاء الإعلان الرسمي خلال البث المشترك من مدينتي العين وحيفا، حصرياً على قناة العين. وستتوج بتنظيم مباراة ودية للسلام في استاد هزاع.

وشهد مراسم توقيع الشراكة رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي، ورئيس نادي مكابي حيفا الإسرائيلي يعقوب شاحار، والمدير التنفيذي لنادي العين راشد عبدالله، ونائب رئيس نادي مكابي أوزي مور، والمدير التنفيذي لنادي مكابي عساف بن دوف.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم: الشراكة مع نادي مكابي خطوة مهمة في التأكيد على رسالة ودور الرياضة في تعزيز مفهوم التسامح وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب، كما تهدف إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين، في مختلف المجالات، تسويقياً، فنياً، استثمارياً، تجارياً، إعلامياً ورياضياً”.

وكشف محمد بن ثعلوب الدرعي عن موافقة الناديين على إقامة مباراتين وديتين، تحت عنوان "مباراتي السلام"، الأولى سيستضيفها استاد هزاع بن زايد، والمباراة الثانية في مدينة حيفا الإسرائيلية، وسيتم تحديدهما لاحقاً.

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