كهربا: كنت أهرب من المدرسة عشان أتفرج على مباريات الأهلي في مونديال اليابان

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هدفه هو الفوز بالبطولة وليس التأهل لنصف النهائي فقط.

وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة القطرية استعدادًا للمشاركة في بطولة مونديال الأندية، حيث من المقرر أن يستهل الفريق الأحمر مشواره أمام الدحيل في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الخميس على ملعب المدينة التعليمية.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا) تحدث كهربا عن مباراة الدحيل، قائلا: "الدحيل فريق محترم وهم أقوياء سواء في الدوري القطري أو في دوري أبطال آسيا."

وتابع: "شاهدنا مباريات الدحيل من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف ومعرفة أفضل لاعبيهم، أتمنى أن نلعب بطريقة جيدة تليق بتاريخ الأهلي وأن نحقق الفوز عليهم".

وواصل: "لا حديث بين لاعبي الأهلي سوى تحقيق الفوز على الدحيل لمواجهة بايرن ميونيخ، فهو حلم يراود كل لاعب بمواجهة أبطال أوروبا".

وأكمل: "أحب مشاهدة بايرن ميونيخ لأنه فريق قوي ولديه لاعبين جيدين، فريق كامل يلعب بشكل جماعي، أشعر عندما أشاهدهم أنهم مثل الأهلي لأننا نلعب بطريقة مماثلة".

وعن طموحاته، قال: "لكل لاعب طموحاته الخاصة ولكن الأهم هو اللعب بشكل جيد ومساعدة الفريق، بالنسبة لي طموحي هو بلوغ النهائي والفوز بكأس العالم للأندية مع فريقي."

وأدرف: "منذ أن كنت طفلاً، كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية على المقهى، لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية وسيتحقق هذا الحلم."

وأتم لاعب الأهلي حديثه: "جماهير الأهلي تعني لي الكثير لأنني واحد منهم وكنت بينهم من قبل، الأهلي شيء مميز بالنسبة لي، آمل أن نتمكن من تحقيق طموحاتهم وآمل أن أواصل اللعب مع هذا الفريق في المستقبل وأن نسعد الجماهير."