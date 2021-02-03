كهربا: الأهلي مثل بايرن ميونخ ونسعى لتحقيق الفوز

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي عن أحلامه في مشاركته بكأس العالم للأندية والتي تنطلق غدا (الخميس) في قطر وتستمر حتى 11 فبراير الجاري، حيث أكد ان الشغل الشاغل للفريق حاليا هو تخطي عقبة الدحيل من أجل مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة، ومن ثم السعي لحصد اللقب.

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل

ويلتقي الأهلي مع الدحيل، في لقاء افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا (الخميس) على ملعب المدينة التعليمية.

وقال كهربا في تصريحات للموقع الرسمي لـ"فيفا":"محور حديث لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية لا يدور سوى عن الفوز في مباراة الدحيل لمواجهة بايرن ميونيخ، فهذا الحلم يراود كل لاعب بمواجهة أبطال أوروبا".

وأضاف:"الدحيل فريق محترم وهم أقوياء سواء في الدوري القطري أو في دوري أبطال آسيا".

وتابع كهربا قائلا:"أركز كثيراً خلال هذه الفترة وشاهدنا مباريات الدحيل من أجل معرفة أفضل لاعبيهم في الفريق، نتحدث معًا عن خصومنا، وأتمنى أن نلعب بطريقة جيدة تليق بتاريخ الأهلي وأن نستطيع الفوز عليهم".

كهربا : أعشق بايرن ميونخ

وعن حلم مواجهة بايرن ميونخ علق كهربا قائلا :" بالطبع أحب مشاهدة البايرن لأنه فريق قوي ولديه لاعبين جيدين، إنه فريق كامل يلعب بشكل جماعي، أشعر عندما أشاهدهم أنهم مثل الأهلي لأننا نلعب بطريقة مماثلة، كما أننى أتعلم الكثير منهم، لا يوجد لاعب معين أود مواجهته لأنني أريد أن ألعب أمامهم جميعا، في كرة القدم لا توجد فرق صغيرة أو كبيرة ونأمل أن نقدم أداءًا جيداً".

كهربا يتحدث عن سر لقبه

في حين تحدث كهربا عن السر في تسميته بهذا الاسم الذي أصبح يعرف به أكثر من اسمه الحقيقي، قائلاً: "أطلق على لأول مرة لقب كهربا عندما كنت في فريق الناشئين بالأهلي، حيث لقبني به المدرب بدر رجب لأنه كان يرى دائمًا حماسي الزائد ولم أكن أحب الهزيمة، كان يعتقد أنني كنت كهربائيًا لأنني أحب أن أفعل كل شيء على أرض الملعب في نفس الوقت.، ولقبت بهذا الاسم منذ أن كان عمري 9 سنوات وما زال معي حتى اليوم".

رسالة كهربا لجماهير الأهلي

ووجه كهربا رسالة لجماهير الأهلي قائلا: " الجماهير الأهلاوي تعني بالنسبة لي الكثير لأنني واحد منهم وكنت من بينهم من قبل.، فالنادي شيء مميز بالنسبة لي واعتبره مثل والدي أو أمي، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق طموحاتهم وآمل أن أواصل اللعب مع هذا الفريق في المستقبل وأن نسعد الجماهير".

واختتم كهربا حديثه قائلا: "نستهدف الفوز بكأس العالم للأندية، فأنا أتذكر منذ أن كنت طفلاً، قصة هروبي من المدرسة لمشاهدة مباريات الأهلي بالمونديال في المقهى، كان شعورًا رائعًا أن نشاهد فريقي المفضل يلعب بينما كنا نشرب الشاي بالحليب، لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية وسيتحقق هذا الحلم".