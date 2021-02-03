ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من المحلة.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق غزل المحلة فوزا تاريخيا على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما، مساء الثلاثاء، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز فرجاني ساسي هدف الزمالك الأول في شباك غزل المحلة في الدقيقة 69.

وأحرز عبد القادر يحيي الهدف الأول في الدقيقة 76، وسجل خالد الأخميمي الهدف الثاني لغزل المحلة في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، علما بأن الأخير له مباراة مؤجلة، نظرا لمشاركته في كأس العالم للأندية.

وفيما يلي ترتيب الدوري بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 23 نقطة، من 10 مباريات

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات

3- الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، كم 11 مباراة

4- المصري في المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 9 مباريات

5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، من 10 مباريات

6- سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 15 نقطة، من 10مباريات

7- إنبي في المركز السابع برصيد 13 نقطة، من 8 مباريات

8- مصر المقاصة في المركز الثامن برصيد 13 نقاط، من 9 مباريات

9- سموحة في المركز التاسع برصيد 12 نقاط

10- غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 11 نقطة

11- طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط

12- المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط

13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط

14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط

16- الاتحاد السكندري في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط

17- الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط

18 – وادي دجلة في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة:

1- رمضان صبحي - بيراميدز - 5 أهداف

2- يوسف أوباما - الزمالك - 5 أهداف.

3- أحمد سمير - طلائع الجيش - 5 أهداف.

4- أشرف بن شرقي - الزمالك 4 أهداف.

5 - حسام حسن - سموحة -4 أهداف.

6- أحمد رفعت - المصري -4 اهداف.

7- محمود كهربا - الأهلي -4 أهداف.

8- محمد شريف - 4 - اهداف.

9 - مروان حمدي - الزمالك 4 اهداف.