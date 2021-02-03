رسميا.. الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والدحيل القطري بربع نهائي كأس العالم للأندية، عن التأكيد على ارتداء لاعبي الفريق الضيف للزي البديل المكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء.

وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة القطرية استعدادًا للمشاركة في بطولة مونديال الأندية، حيث من المقرر أن يستهل الفريق الأحمر مشواره أمام الدحيل في تمام السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب المدينة التعليمية.

وحضر الاجتماع الفني كل من خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق وغيرهم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي البديل، على أن يرتدي حارس مرماه الطقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي الدحيل الطقم الأحمر كاملا وحارس مرماه اللون البنفسجي.

وتطرق الاجتماع إلى التأكيد على أحقية كل فريق في إجراء خمسة تغييرات خلال المباراة، مع إمكانية أن يجري أي فريق تغييره السادس حال تعرض أحد لاعبيه لإصابة قوية نتج عنها نزيف في الرأس أو أي إصابات دماغية أو عند وصول المباراة إلى الوقت الإضافي.

وجاء من أبرز التعليمات أيضا أن يكون لكل فريق الحق في أن يجري 3 لاعبين فقط من الاحتياطي عمليات الإحماء رفقة المدرب أثناء المباراة.

كما شهد الاجتماع التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف الساعة بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.