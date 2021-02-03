صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على نجم زيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الأربعاء، أن الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يعتبر ضمن اهتمامات الثلاثي المصري الأهلي والزمالك وبيراميدز للفوز بخدماته في الصيف المقبل.

وبحسب شبكة "Soccer Laduma" الجنوب أفريقية، فإن الأهلي يعتبر الأوفر حظًا للفوز بخدمات صفقة بيليات نظرًا لاهتمام بطل أفريقيا باللاعب عندما كان في صفوف صنداونز الجنوب أفريقي في 2016 إلى جانب تواجد مدربه السابق بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وأضافت الشبكة الجنوب أفريقية، أن الأهلي يمتلك قوة مالية لضم صفقة بيليات خاصة أن عقده مع فريقه الحالي ينتهي في الصيف المقبل مما سيكون انتقاله مجانًا.

ويمتلك بيليات صاحب الـ30 عامًا بند في عقده وهو أحقية ناديه الحالي كايزر تشيفز لتجديد عقد اللاعب لموسم آخر وهو ما يسعى إليه النادي الجنوب أفريقي لبيع الدولي الزيمبابوي بعدها من أجل تحقيق استفادة مالية من بيع اللاعب.

وأوضحت الشبكة الجنوب أفريقية، أن هناك عقبة واحدة ستقف أمام بيليات من خلال الإصابات المستمرة التي تعرض لها في الأونة الأخيرة والتي كان آخرها إصابته بكسر في عظم الساق الأمر الذي جعله يبتعد عن المشاركة لمدة 8 أسابيع.

جدير بالذكر أن بيليات كان أحد أسباب حصول فريقه السابق صنداونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 والتي جاءت على حساب الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.