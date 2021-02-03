"لم يظهر بكأس العالم مطلقًا".. من هو حكم مباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مهمة إدارة مباراة الأهلي والدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية للحكم ماريو إسكوبار.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل في تمام السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي مونديال الأندية.

ووفقًا لما أعلنه فيفا، فقد تم الاستقرار على تعيين الجواتيمالي إسكوبار حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكمًا رابعًا.

سكوبار حكم شاب وُلد في التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1986، يبلغ من العمر 34 عامًا، وتم إدراجه في قائمة الاتحاد الدولي عام 2013.

لم يسبق للحكم الجواتيمالي الأصل، المشاركة في إدارة مباريات ببطولة كأس العالم سواء للمنتخبات أو للأندية، لكن تم إدارج اسمه ضمن القائمة المرشحة لإدارة مباريات كأس العالم المقبلة 2022 بقطر.

سكوابر كان شاهدًا على آخر بطولتين قاريتين بكونكاكاف، فقد وُكل إليه إدارة المباراة التي جمعت بين تيجريس أونال المكسيكي ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي في نهائي دوري أبطال كونكاكاف والتي حسمها الفريق المكسيكي لصالحه بنتيجة 2-1 ومنحته بطاقة المشاركة في مونديال الأندية.

كما أدار 3 مباريات ببطولة جولد كاب 2019 (كأس أمم أمريكا الشمالية والوسطى)، كان من بينهم مواجهة النهائي التي جمعت بين منتخبي المكسيك وأمريكا.

البالغ من العمر 34 عامًا له مشاركات دولية أخرى، فقد شارك في إدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عاما والتي أقيمت عام 2019 حيث أدار مباراتين الأولى بين البرازيل ونيوزلاند، والثانية جمعت بين نيجيريا وهولندا.

أدار مباراة واحدة بتصفيات كونكاكاف المؤهلة لكأس العالم 2018 جمعت بين منتخبي جمهورية الدومينيكان وبيليز.

وبالنظر لأداء الحكم خلال المباراة، نجد أن الدولي الشاب أدار 260 مباراة في مختلف البطولات، أشهر 1242 بطاقة صفراء (متوسط 4.8 بطاقة/مباراة) بالإضافة لـ38 بطاقة حمراء مباشرة (متوسط 0.14 بطاقة/مباراة).