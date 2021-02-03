تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد وشعارها المُعدل

كسبت قناة ليبيا الرياضية شعبية مميزة بين القنوات الرياضية المجانية خلال عام 2020 بفضل نقلها لمباريات كأس إيطاليا بالمجان على القمر الصناعي “النايل سات“، لتستغل الفرصة في تحقيق انتشار واسع على مستوى الوطن العربي، بعد رفض قناة بي ان سبورت القطرية الحصول على حقوق بث المسابقة.

وتنقل قناة ليبيا الرياضية منافسات كأس ايطاليا نقلاً عن قناة الراي 1 الإيطالية، وتعتمد على طريقة ذكية خلال سير اللعب، بتحويل الكاميرا على المعلق الرياضي الليبي الذي يقوم بتغطية وتحليل المقابلة في آن واحد، فور تعطل المباراة لأي سبب سواء لركلة حرة أو ركلة ركنية أو رمية تماس.

ونجحت القناة في تحقيق شعبية جيدة بعد نقلها لمباريات نصف نهائي كأس إيطاليا بين الإنتر ونابولي وبين يوفنتوس وميلان.

تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد

تعرضت قناة ليبيا الرياضية للغلق في شهر مارس 2020 بسبب تأخر مسؤولي التلفزيون الليبي عن تسديد قيمة الإشارة إلى شركة النايل سات.

وبعد غياب القناة عن النايل لسات لمدة 10 أيام تقريبًا، عادت بتردد جديد وشعار مُعدل، كما قامت بتجديد مقرها الرسمي من الألف إلى الياء استعدادًا لنقل المزيد من مباريات كرة القدم الأوروبية في الفترة القادمة.

والتالي التردد الجديد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11756.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ هو: 56

اسم القناة على التلفاز: Libya Sport