الامارات | نادٍ سوري يهدد بعدم إرسال لاعبيه إلى المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ سوري يهدد بعدم إرسال لاعبيه إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدد رئيس نادي تشرين السوري طارق زيني، بعدم إرسال لاعبي الفريق الأول إلى منتخب بلاده اعتراضاً على قرار اتحاد الكرة في سورية، القاضي بضغط المراحل الخمسة الأولى من مرحلة إياب الدوري، الأمر الذي قد يعرض اللاعبين لخطر الإصابات المؤثرة، خصوصاً أن الفريق الساحلي أنهى مرحلة الذهاب في صدارة البطولة، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات زيني من خلال منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "نحن مع المنتخب الوطني قلباً وقالباً، ونعمل جميعاً لخدمته، لكننا في المقابل ننتظر قوانيناً منصفة من اتحاد الكرة المسؤول الأول والأخير في تحقيق متطلبات الأندية والمنتخب، وإصدار قوانين تخدم مصالح جميع الأطراف، وفي ظل هذه الظروف والقرارات العشوائية نحن في نادي تشرين لن نرسل لاعبي الفريق الأول إلى المنتخب للمشاركة في المباراة الودية المقبلة رغم حرصنا الكبير على مصلحة المنتخب".

وأوضح: "غريبة جداً القرارات التي تخص الكرة السورية، فلن نعود للحديث عن قرار الاتحاد بمنع الانتقالات الداخلية وأثرها السلبي على معظم الأندية التي وافقت أساساً على مشروع المساح بالانتقالات، وتم إلغاءه من الاتحاد بحجة عدم وجود أجماع، ليأتي اليوم اتحاد الكرة بالحديث عن ضغط المراحل الأولى من الإياب لخدمة معسكر المنتخب، في قرار جاء منفرداً من دون التصويت عليه أو إجماع الأغلبية".

وأضاف: "رغم أهمية الموضوع وتأثيره المباشر على الحالتين الفنية والبدنية للاعبي المنتخب والأندية، طالبنا سابقاً بتأجيل موعد إحدى مبارياتنا، وقوبل الطلب بالرفض بحجة وجود روزنامة ثابتة غير قابلة للتعديل، واليوم يتم التعديل ببساطة، ودون أي اعتبار للروزنامة التي نستعد ونعمل بناءً عليها".

وجاء قرار اتحاد الكرة السوري القاضي بضغط مباريات الجولات الخمسة الأولى في مرحلة إياب الدوري السوري، استجابة لمطالبة الجهاز الفني لمنتخب "نسور قاسيون" قيادة المدرب التونسي نبيل معلول، وذلك بمنح مساحة أكبر من الوقت في دخول المنتخب بمعسكر مغلق تحضيراً لخوض المواجهة الودية أمام الكويت في الأول من مارس المقبل، في ظل إعداد المنتخبين استكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023، ليشهد قرار الاتحاد الأخير استياءً من قبل الأندية السورية خشية تعرض لاعبيها للإصابة، خصوصاً أن القرار الأخير جاء بعد أيام من إصدار اتحاد الكرة السوري بمنع الانتقالات الشتوية لهذا الموسم في قرار تضمن أيضاً وعوداً من الاتحاد بعدم المساس بروزنامة الدوري.

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