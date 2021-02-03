الامارات | ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد بعد إصابة نجمه بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد بعد إصابة نجمه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي أتلتيكو مدريد خبرا موجعا بإصابة نجمه البرتغالي الدولي جواو فيليكس بفيروس كورونا، حيث سيخضع للحجر الصحي كما اعلن نادي العاصمة الاسبانية اليوم.

واصدر اتلتيكو بيانا جاء فيه "يخضع المهاجم الى الحجر الصحي في منزله بحسب الاجراءات الصارمة للسلطات الصحية وبروتوكول رابطة الدوري الاسباني".

وانضم فيليكس المنتقل بصفقة قياسية الى صفوف اتلتيكو قادما من بنفيكا مقابل 125 مليون يورو، الى زميليه البلجيكي يانيك كاراسكو فيريرا وماريو هرموسو اللذين اصيبا بكوفيد-19 الاسبوع الماضي، ولم يشاركا في فوز فريقهما على قادش 4-2 الاحد الماضي في الدوري المحلي.

وتألق فيليكس بشكل لافت هذا الموسم، وسجل 6 اهداف في صفوف فريقه الذي يتصدر بطولة اسبانيا بفارق 10 نقاط عن وصيفه برشلونة ويملك مباراة مؤجلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news