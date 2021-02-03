الامارات | محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في لقاء برايتون اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في لقاء برايتون اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع نادي ليفربول، أن رقما قياسيا جديدا ينتظر النجم المصري، وهداف ليفربول، محمد صلاح، حين يواجه فريق برايتون في الدوري الانجليزي الليلة. واشار إلى أن صلاح سبق له أن سجل 5 أهداف في مواجهة برايتون، ويحتاج هدفا واحدا فقط لمعادل أكثر لاعب في تاريخ ليفربول سجل في شباك برايتون، وهو النجم السابق كيني دالغليش بستة أهداف.

ويمتلك صلاح 21 هدفا في الموسم الحالي مع ليفربول في كل المسابقات، ويحتاج هدفين فقط لمعادلة الرقم الذي سجله طوال الموسم الماضي. يذكر أن صلاح سجل ثنائية من ثلاثية (الريدز) في وست هام بالمباراة الماضية، ويحتل الفريق الاحمر المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري.

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