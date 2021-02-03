الامارات | تغريدة من "برغر كينغ" تسخر من نجم ريال مدريد هازارد

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة من "برغر كينغ" تسخر من نجم ريال مدريد هازارد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحول رد من "برغر كينغ - إسبانيا" على تغريدة لحساب برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير المختص بأخبار كرة القدم عن نجم الكرة البلجيكية، ومهاجم فريق ريال مدريد إدين هازارد إلى "ترند" في إسبانيا، ثم انتشرت على نطاق واسع في التواصل الاجتماعي في العالم.

وكان حساب "الشيرينجيتو" قد تساءل عن السبب في الغياب الجديد لهازارد من تدريبات ريال مدريد، فجاء الرد بتغريدة من "برغر كينغ - إسبانيا": "(2x1 at Burger King)"، في سخرية من أن هازارد غاب بسبب ذهابه لتناول وجبة "برغر كينغ" الجديد عن "وجبتين في واحدة، والتي تقدمها حديثا في مختلف مطاعمها". وكان هازارد قد تعرض لسخرية واسعة في أوقات سابقة بسبب الوزن الزائد والسمنة التي كانت تظهر عليه.

وقالت صحيفة "ماركا" إن غياب هازارد أثار العديد من التساؤلات في صفوف أنصار الفريق الملكي، وكذلك لاعبي النادي نفسه، خاصة في ظل الشكوك عن إمكانية تعرضه للإصابة مجددا، ما يجعل مشاركته في مباراة هويسكا بالدوري الأحد المبل محل شك كبير.

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