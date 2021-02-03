شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المحلة المصاب في مباراة الزمالك: «فرجاني ميقصدش يصيبني.. كلمني واعتذر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللاعب محمد سامي أمين، لاعب نادى غزل المحلة، الذي أصيب في مباراة الزمالك وغزل المحلة، أمس، أن اللاعب فرجاني ساسي اتصل به هاتفياً أثناء تواجده بالمستشفى واعتذر له عن الإصابة.

وقال «أمين» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «فور وصولي مستشفى الطوارئ بالمنصورة فوجئت بفرجاني ساسي يتصل على هاتفي أكثر من مرة وكان التليفون مع ابن عمى ولما رد عليه قاله إنه عايز يطمئن على ضروري وبعد انتهاء الأطباء من الفحوصات كلمته ووجدت أنه لاعب محترم جدا واعتذر أكثر مرة عن الإصابة فقلت له مافيش أي حاجة وده بيحصل في الكورة».

وأضاف «الحقيقة أنا شفت الفيديو ولقيته كان بيطلب الإسعاف والأطباء ومش مهتم بالطرد قدر اهتمامه بإصابتى وتأكدت أنه لم يكن يقصد إصابتي فلم أتوقع انه يلعب برجله وقلت هيلعب بدماغه لكن جت في دماغي ففقدت الوعي خفيف وقدر الله وما شاء فعل وأنا كان نفسي أكمل لكن عايز ألعب ثاني لكن الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق رفض وقالي لازم تطلع ومش هتقدر تكمل لأن هو كان شايف الخبطة أكثر منى ولما تحسست مكان الإصابة لقيت ألم شديد ومكان الخبطة داخل شوية».

وتابع «خرجت وروحت أعمل أشعة في مركز بالمحلة وفى الطريق عرفت إننا فزنا وإن النتيجة 2/1 والماتش خلص فانبسطت وكان نفسى أوى أكون مع اللعيبة في الفرحة دي لأن ده فوز على الزمالك وده فريق كبير».

وعن إصابته قال «الوجع طبعا كان بيزيد وبعد الأشعة الدكتور قالي متقلقش هننقلك مستشفى الطوارئ بالمنصورة علشان هناك العناية هتكون أحسن ولما وصلت لقيت مدير المستشفى استقبلني وعاملنى كويس والناس كلها بالمستشفى محترمين وبيعاملوني كويس جدا والدكاترة قالوا لى في البداية إنها كدمة شديدة لكن بعد الأشعة وضح أنها فيها كسر للداخل وورم وقالوا هتقعد معنا يومين أو ثلاثة تحت الفحص ولما الورم يخف هنشوف لو المكان رجع كما كان يبقى تمام لكن لو ظل كما هو هنضطر نعمل جراحة وأنا بصراحة أتمنى انه يرجع من غير جراحة».

وأشار اللاعب إلى أن جميع لاعبى غزل المحلة والجهاز الفني يتابعون حالته ويطمئنون عليه باستمرار.

وقال «كمان إمام عاشور من الزمالك كلمنى لأنه صاحبي واطمئن على وكمان قال إن فرجاني كان زعلان على الإصابة أكثر من الطرد»

وأضاف «أنا حاليا فرحان بالفوز وبأشكر كل اللاعيبه على الأداء والروح العالية والحمد لله حصلنا على 3 نقط من الزمالك وهو فريق كبير وان شاء الله ده يكون دفعة حلوة للماتشات القادمة».