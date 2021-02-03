شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات جديدة من منظمى أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب منظمو أولمبياد طوكيو 2020 من المشجعين عدم الغناء أو الهتاف خلال دعم الرياضيين، وذلك بعد إصدار دليل إرشادات للألعاب الأولمبية.

وقال المنظمون اليوم الأربعاء، إنه يجب على الرياضيين والمسؤولين عدم استخدام وسائل النقل العام دون الحصول على إذن مسبق، كما طالبوهم بارتداء الكمامات طوال الوقت باستثناء فقط خلال فترتي الأكل والنوم.

وكشف المنظمون الستار عن دليل إرشادات للإجراءات المتبعة للتعامل مع جائحة كوفيد-19.