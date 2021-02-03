شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: ميسى سيقاضى 5 مسؤولين بعد تسريب عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية بعد تسريب تفاصيل عقده مع البرسا.

وكانت صحيفة «الموندو» قد نشرت تفاصيل العقد الذي يجمع بين ميسي وبرشلونة، ويتقاضى من خلاله اللاعب نحو 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة «سبورت»، فقد أكدت مصادر مقربة من ميسي، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الخمسة الذين يعتقد أنهم ربما قاموا بتسريب عقده، وهو ما يعتبر بمثابة جريمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأشخاص الخمسة هم، جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت، جوردي ميستري، نائب الرئيس السابق، أوسكار جراو، الرئيس التنفيذي، وروما بونتي، رئيس الشؤون القانونية، وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء هم الأشخاص الخمسة داخل برشلونة، الذي لديهم تفاصيل العقد كاملة.

يذكر أن برشلونة بدأ أيضا تحقيقا داخليا حول تسريب العقد، وأكد أنه سيتخذ إجراءات مع المتورطين.