شكرا لقرائتكم خبر عن كونتى ينتقد لاعبي إنتر ويؤكد صعوبة مباراة العودة أمام يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أن يوفنتوس استغل أخطاء فريقه الساذجة وفاز بالمباراة، مشيرا إلى أن لولا الخطأين لما وصل اليوفي لمرمى فريقه.

وحقق يوفنتوس فوزا مهما خارج ملعبه على حساب إنتر ميلان، بنتيجة 2-1، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال كونتي: «صراحة، فعلنا كل شيء بأنفسنا، يوفنتوس استغل خطأين ساذجين لتسجيل أهدافه، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر قوة وإصرار، لأننا صنعنا الكثير من الفرص، وأمام يوفنتوس، يجب أن تسجل الفرص التي تتاح لك، قدمنا أداء ممتازا، النتيجة فقط كانت سلبية، يوفنتوس لم يصنع أي خطورة، ولا أتذكر أن سمير هاندانوفيتش تصدى للكرة، إذ لم نرتكب هذين الخطأين، لما وصلوا إلى مرمانا».

وأضاف: «أنا أحترم كل الانتقادات، لكن في الحقيقة هي أننا لو فزنا في هذه المباراة 2-0، لما انتقدنا أحد، فالنتيجة النهائية هي ما تسيطر على الحكم النهائي وعلى الأداء العام، مع هزيمتنا بهدفين لهدف في ملعبنا، نحتاج إلى الفوز خارجه بفارق هدفين، لذلك ستكون المباراة صعبة».