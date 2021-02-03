شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه لمباراة الأهلي والدحيل.. 5 معلومات عن الحكم ماريو إسكوبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف غدًا الخميس، استاد المدينة التعليمية بقطر مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويشارك المارد الأحمر للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وبعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة ماريو إسكوبار، من جواتيمالا، يرصد «المصري اليوم» 5 معلومات عن إسكوبار وتاريخه في تحكيم المباريات الدولية:

1- ولد ماريو إسكوبار عام 1986 بجواتيمالا بأمريكا الوسطى.

2- بدأ إسكوبار مشوار تحكيمه الدولي عام 2013 وحكم العديد من المباريات.

3- حكم صاحب الـ35 عام مباراتين في دوري أبطال الكونكاكاف لعام 2020، أخرج خلالهما 8 بطاقات صفراء وبطاقة واحدة حمراء، وكذلك انطلقت صافرته في مبارتين عام 2019 أشهر خلالهما 8 بطاقات صفراء وبطاقة طرد واحدة، كما حكم مبارتين عام 2018 أخرج بهما 6 بطاقات صفراء، وكذلك حكم مباراة واحدة عام 2016 طرح خلالها 6 بطاقات صفراء، وأخرى عام 2015 لم يخرج خلالها أي بطاقات لكلا الفريقين.

4- حكم إسكوبار ثلاث مباريات في كأس الكونكاكاف الذهبية عام 2019، وأشهر خلالهم 10 بطاقات صفراء.

5- شارك الحكم الدولي في كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عام الذي استضافته البرازيل عام 2019، إذ كان حكمًا في مبارتين أخرج فيهما 11 بطاقة صفراء وبطاقة طرد واحدة.