شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: أرفض الهجوم على باتشيكو.. و«جابر» مظلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى، المدير الفني الأسبق للزمالك، والمحلل الفنى، أنه يرفض الهجوم على البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، بعد الخسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 في الدوري.

وقال «يحيى» في تصريحات تلفزيونية، إنه يرفض الهجوم على باتشيكو، كما يرفض المبالغة في الاحتفال بالانتصارات، موضحا أن مشوار الدوري لا زال طويلا والفريق فقط بحاجة لتعلم هذه الدروس.

وأضاف طارق يحيى: «الجيل الحالي للزمالك غريب في سقوطه أمام الفرق الأضعف بالدوري، بينما يقدم مباريات كبيرة أمام الأندية الكبرى ويحقق نتائج طيبة، انظروا إلى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي فالفريق فقد نقاطا عديدة في الموسم الحالي، وما زالت الجماهير تدعم الفريق، وتمني النفس بالاحتفاظ باللقب».

وأشار إلى أن إسلام جابر لاعب الفريق مظلوم لأنه مشتت بسبب كثرة تغيير مركزه، موضحا أن إسلام يلعب كجناح هجومي وتم الاعتماد عليه في عدة مراكز ويجب أن يلعب في مركزه الأصلي.