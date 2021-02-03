شكرا لقرائتكم خبر عن «أولاس»: أتمنى عودة بنزيما إلى ليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادى أولمبيك ليون، أنه يتمنى عودة كريم بنزيما، مهاجم الفريق السابق وريال مدريد الحالي، إلى الفريق الفرنسي.

وقال أولاس: «كنا نجري محادثات مع بنزيما في العام الماضي، وتواصل جونينيو، المدير الرياضي للنادى، معه بالفعل، إذا كانت هناك إمكانية حقيقية لاستعادة بنزيما، فإننا سنجد حلا لذلك، انا اتمنى أن يعود بنزيما، لم يلعب كريم في الملعب الجديد لليون أبدا، وسيكون الأمر كالحلم بالنسبة لجميع مشجعينا، ولكن كل هذا يتوقف على نتائج ريال مدريد».