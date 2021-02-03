شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: هدفنا مواجهة أبطال أوروبا.. وحلم الطفولة تحقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الأهلى، أن الفريق جاهز تماما لمواجهة الدحيل في افتتاح مونديال الأندية.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لـ «فيفا»، أن الفريق القطرى، يضم عناصر قوية وهو فريق محترم وهم أقوياء سواء في الدوري القطري أو في دوري أبطال آسيا.

وتابع، أركز كثيراً خلال هذه الفترة وشاهدنا مباريات الدحيل من أجل معرفة أفضل لاعبيهم في الفريق، نتحدث معًا عن خصومنا. أتمنى أن نلعب بطريقة جيدة تليق بتاريخ الأهلي وأن نستطيع الفوز عليهم.

وواصل، لاعبي الأهلي تعاهدوا على الفوز لمواجهة بايرن ميونيخ، فهو حلم يراود كل لاعب بمواجهة أبطال أوروبا لأنه فريق قوي ولديه لاعبين جيدين، مضيفاً إنه فريق كامل يلعب بشكل جماعي. أشعر عندما أشاهدهم أنهم مثل الأهلي لأننا نلعب بطريقة مماثلة. أحب مشاهدتهم لأتعلم الكثير منهم. لا يوجد لاعب معين أود مواجهته لأنني أريد أن ألعب ضد كل لاعبي بايرن ميونيخ. في كرة القدم لا توجد فرق صغيرة أو كبيرة ونأمل أن نقدم أداءً جيداً.

وأضاف: «نقول لمشجعينا أن هدفنا هو الفوز بكأس العالم للأندية وليس خوض مباراة أو مباراتين والعودة إلى الوطن، منذ أن كنت طفلاً، كنت أحب الأهلي وشاهدتهم عندما لعبوا في كأس العالم للأندية من قبل. كنت أهرب من المدرسة وأشاهد مبارياتهم في المقهى. كان شعورًا رائعًا أن نشاهد الأهلي يلعب بينما كنا نشرب الشاي بالحليب. لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية وسيتحقق هذا الحلم».

وقبل الختام تحدث محمود عن جماهير القلعة الحمراء قائلاً: «جماهير الأهلي تعني لي الكثير لأنني واحد منهم وكنت من بينهم من قبل. الأهلي شيء مميز بالنسبة لي واعتبره مثل والدي أو أمي. آمل أن نتمكن من تحقيق طموحاتهم وآمل أن أواصل اللعب مع هذا الفريق في المستقبل وأن نسعد الجماهير».