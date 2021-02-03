شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطالب زملائه باستمرار الروح القتالية بعد إسقاط إنتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، زملائه باستمرار الروح القتالية، بعد الفوز الذي تحققق على إنتر ميلان، وتسجيله هدفين في بطولة كأس إيطاليا.
وحقق يوفنتوس فوزا مهما على إنتر ميلان، بنتيجة 2-1، بملعب جيوزيبي مياتزا، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وكتب رونالدو عبر حسابه على «تويتر»: «حققنا فوزا عظيما، نحن بحاجة إلى هذه الروح».
ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم.
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