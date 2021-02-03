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رونالدو يطالب زملائه باستمرار الروح القتالية بعد إسقاط إنتر

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ، لاعب يوفنتوس، زملائه باستمرار الروح القتالية، بعد الفوز الذي تحققق على إنتر ميلان، وتسجيله هدفين في بطولة كأس إيطاليا.

وحقق يوفنتوس فوزا مهما على إنتر ميلان، بنتيجة 2-1، بملعب جيوزيبي مياتزا، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكتب رونالدو عبر حسابه على «تويتر»: «حققنا فوزا عظيما، نحن بحاجة إلى هذه الروح».

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب أليانز ستاديوم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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