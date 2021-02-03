شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد بعد هدفه الأول فى تركيا: «متعطش للنجاح والألقاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، إنه شخص متعطش للنجاح والألقاب تعليقا على بداية مشواره مع فريق جالاتا سراي التركي.

وسجل مصطفى محمد هدفا في أول لقاء له بقميص جالاتا سراي ضد إسطنبول باشاك شهير أمس الثلاثاء، من ضربة جزاء، في فوز فريقه (3-1).

وأكد مهاجم منتخب مصر لموقع «فوتو سبور» التركي، أن مدربه فاتح تريم، حفزه بشكل كبير ولا يصدق، قبل بداية رحلته مع جالاتا سراي.

ورحل مصطفى محمد (23 عاما)، عن ناديه السابق الزمالك إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة لموسم ونصف بنية البيع النهائي.