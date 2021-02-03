شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمنية نجم الأهلي السابق قبل مواجهة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى الغاني أحمد فيليكس، مهاجم الأهلي الأسبق، النجاح للفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وأكد فيليكس عبر قناة «أون تايم سبورتس» أنه يتمنى تتويج الأهلي بلقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وأشار إلى أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سيصنع الفارق مع الأحمر خاصة أنه مدرب كبير وله اسم رائع في قارة أفريقيا.

واسترجع فيليكس ذكرياته مع الأهلي، مؤكداً أن اللعب بجوار حسام حسن ساهم في تألقه، كما أن المدرب آلان هاريس، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، كان أفضل مدرب لعب تحت قيادته من قبل.

ويرى المهاجم الغاني أن محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي الأسبق، كان أفضل من لعب في خط الدفاع بالقلعة الحمراء.