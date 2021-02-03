شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة في انتظار نتيجة الانتخابات لحسم مصير ثلاثى الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن أزمة سيواجهها مسؤولى برشلونة الجدد، خاصة بفريق الكرة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات برشلونة يوم 7 مارس المقبل، بعد قرار تأجيلها من يوم 24 يناير الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ملف الثلاثي عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو وكارليس ألينيا، من أهم الملفات في برشلونة حاليا، باعتبار أن عقودهم تنتهي في صيف 2022، ويجب حسم موقفهم، إما بالتجديد، أو بيعهم الصيف المقبل لتجنب لرحيلهم مجانا.

وأوضحت الصحيفة، أن استمرار الثلاثي، من عدمه، لا يعتمد فقط على الإدارة الجديدة، وإنما على المدير الفني أيضا.

وأشارت إلى أن ديمبلي يملك العديد من العروض، أبرزها من مانشستر يونايتد، إلا أن المدير الفني رونالد كومان، لديه ثقة في قدراته ويؤيد استمراره.

وأضافت الصحيفة، أن كومان متمسك أيضا باستمرار سيرجي روبرتو، حيث يرى المدير الفنى أنه يجيد في مراكز عديدة في الملعب، ويمكن توظيفه كظهير أو لاعب وسط.

ولا يزال موقف كارليس ألينيا، المعار حاليا إلى خيتافي، غير واضح لكن النادي سيميل لتمديد عقده.