شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل المران الختامي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في الرابعة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، داخل مقر إقامة الفريق وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الدحيل.
ويتفقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون واللاعبون، مساء اليوم، أرضية ملعب المدينة التعليمية الذي يحتضن مواجهة الدحيل في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
ويأتي هذا الإجراء كأمر متبع للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث لا يسمح لها بالمران على ملعب المباراة مع أحقيتهم في تفقد أرضية الملعب فقط قبل المباراة بـ٢٤ ساعة.
وتغادر حافلة الأهلي مقر إقامتها اليوم في الرابعة والنصف مساء إلى ملعب المدينة التعليمية، ويتوجه بعدها الفريق إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الختامي.
كما يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، للحديث عن مواجهة الدحيل والرد على استفسارات الإعلام.
يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الختامي في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة قطر الذي احتضن تدريبات الفريق منذ الوصول إلى العاصمة الدوحة.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز، في مباراة الغد، والوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كاس العالم للأندية، التي يشارك فيها للمرة السادسة في تاريخه.
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