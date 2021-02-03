شكرا لقرائتكم خبر عن مدير طوارئ المنصورة: لاعب غزل المحلة أصيب بكسر في عظام الجمجمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، أن اللاعب محمد سامي أمين، 29 سنة، لاعب نادى غزل المحلة لكرة القدم، يخضع للعلاج بوحدة جراحة الوجه والفكين ومازال تحت العلاج.

وقال في تصريحات لـ «المصري اليوم» إن اللاعب وصل لاستقبال مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2021 بادعاء إصابة بالمباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق نادى الزمالك وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وعمل الفحوصات اللازمة تبين إصابته بكسر منخسف بعظام الجمجمة بمنطقة الجبهة وتم عمل الإسعافات الأولية وتحرير دخوله بالمستشفى بوحدة جراحة الوجه والفكين ومازال تحت العلاج.

وكانت مباراة غزل المحلة والزمالك شهدت في الدقيقة 86 من المباراة صدام قوى بين فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، مع محمد سامي، مما تسبب في إصابته، وحصل بسببها «ساسي» على الإنذار الثاني والطرد من المباراة.

وانتهت المباراة بفوز فريق غزل المحلة، بعد إحراز الفريق هدف الفوز في الدقيقة 95 من المباراة، ليتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 23 ليتكبد أول خساره له ويعتلى قمة الدوري الممتاز مؤقتا.